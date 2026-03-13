İranlı yetkili Laricani'den Hegseth'e: "Bizim liderlerimiz halkın arasında, sizin liderleriniz Epstein adasında"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran liderliğinin saldırılardan kaçmak üzere saklandığını iddia etmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, “Bizim liderlerimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin liderleriniz? (Trump) Epstein adasında” ifadesini kullandı.

Hegseth, Washington’da düzenlediği basın toplantısında İran liderlerinin “yer altına indiğini ve korku içinde saklandığını” iddia etmiş “Liderlikleri çaresiz ve saklanıyor. Farelerin yaptığı budur” ifadelerini kullanmıştı.

Laricani, X hesasabından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’nin halkın arasında dolaştığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında” dedi.