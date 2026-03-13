İranlı yetkili Laricani'den Hegseth'e: "Bizim liderlerimiz halkın arasında, sizin liderleriniz Epstein adasında"
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in İranlı liderlerin "fare gibi yer altında saklandığı" iddiasına Tahran'dan görüntülü yanıt geldi. Ali Laricani, X hesabı üzerinden Pezeşkiyan’ın halk arasındaki görüntülerini paylaşarak "Bizim liderlerimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin liderleriniz? (Trump) Epstein adasında" dedi.
Hegseth, Washington’da düzenlediği basın toplantısında İran liderlerinin “yer altına indiğini ve korku içinde saklandığını” iddia etmiş “Liderlikleri çaresiz ve saklanıyor. Farelerin yaptığı budur” ifadelerini kullanmıştı.
Laricani, X hesasabından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’nin halkın arasında dolaştığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında” dedi.
Mr. Hegseth! Our leaders have been, and still are, among the people. But your leaders? On Epstein's island! https://t.co/iywavTegyv pic.twitter.com/rxFhzsWoq5— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026