İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü kazayı anlattı

Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü Gholam Hossein İsmaili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de öldüğü kazada heyete eşlik eden iki helikopterden birinde bulunuyordu. Kaza anını anlatan İsmaili, helikopter bulutların arkasına girdikten kısa süre sonra irtibatın kesildiğini, bir süre Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ile temas kurduklarını ancak daha sonra kimseden haber alamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü Gholam Hossein İsmaili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin kaza yaptığı anı anlattı.

Helikopterde bulunan 9 kişinin de hayatını kaybettiği kazaya dair gördüklerini anlatan İsmaili, Tebriz İmamıyla son konuşmasından da bahsetti. İsmaili, heyete eşlik eden iki helikopterden birinde bulunuyordu.

NTV'nin aktardığına göre ülkenin kuzey sınırından Tebriz'e dönerken havanın açık olduğunu söyleyen İsmaili'nin verdiği bilgiye göre uçuştan yaklaşık 45 dakika sonra, bir vadinin üzeri bulutla kaplandı.

Helikopterlerin bulutların üzerine çıkmak üzere harekete geçtiğini söyleyen İsmaili, iki helikopterin yeniden görüş alanına çıktığını belirtti.

İLETİŞİM KESİLDİ

İkisinin ortasında seyreden Reisi'nin bulunduğu helikopterle iletişimin bir buçuk dakika sonra kesildiğini anlatan Reisi, diğer helikopterlerin bir süre bölgede arama yaptığını ama herhangi bir işaret bulamadıklarını belirtti.

Reisi'nin helikopterini bulamayınca bölgeye indiklerini anlatan İsmaili, "Kaybolan helikopterin pilotunu da yanıt vermiyordu. Bir süre sonra telefonu Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim açtı" dedi.

HAŞİM, "İYİ DEĞİLİM" DEDİ

İsmaili'nin verdiği bilgiye göre Haşim'in sesi kötüydü. "İyi değilim, yaralıyım" diyen Haşim, kimseyi göremediğini, etrafta sadece ağaçlar olduğunu söyledi. İsmaili, olayın devamındaki yaklaşık 3 saat boyunca defalarca Ayetullah Ali Haşim ile konuştuğunu, bir süre sonra yanıtın kesildiğini anlattı.