İranlı yetkili, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına göre süreceğini duyurdu

İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Konseyi Başkanı İlyas Hazreti, ABD basınında müzakerelerle ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Hazreti, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Görüşmeler ciddi bir atmosferde ve teknik detaylarla yürütülüyor. Wall Street Journal ve New York Times'ın oluşturduğu atmosfer, görüşmelerin gerçekliğini yansıtmıyor. " ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Hazreti, "İran'dan hiçbir şey çıkarılmayacak ve (yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun) seyreltilmesi dahil olmak üzere diğer seçenekler masada." bilgisini verdi.

İran'ın yaptırımların kaldırılmasını istediğini aktaran Hazreti, görüşmelerin detaylarının Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını bildirdi.