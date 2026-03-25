İranlı yetkiliden 'müzakere' mesajı: Görüşmeler Türkiye'de yapılabilir

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sürerken diplomatik temaslar da devam ediyor.

ABD'nin İran'a Pakistan üzerinden 15 maddelik bir müzakere taslağı ilettiği iddia edilirken görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceği kaydedildi.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, Pakistan’ın ABD’den gelen bir öneriyi Tahran’a ilettiğini ve Körfez’deki gerilimi düşürmeye yönelik görüşmelerin Türkiye ya da Pakistan’da yapılabileceğini açıkladı.

ABD’NİN 15 MADDELİK TASLAĞI NE İÇERİYOR?

ABD’nin İran’a ilettiği belirtilen 15 maddelik planın detayları resmi olarak doğrulanmasa da, Reuters’a konuşan kaynaklara göre teklif; İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldırmasını, nükleer zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını, balistik füze programını sınırlamasını ve bölgedeki müttefiklerine sağladığı desteği kesmesini öngörüyor.

Teklifin İsrail yönetimiyle de paylaşıldığı ve Başbakan Netanyahu’nun güvenlik kabinesinin bilgilendirildiği ifade ediliyor. Söz konusu planın İran’a ulaştığının ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatlarında düşüş, küresel piyasalarda ise kısmi toparlanma yaşandı.

İŞGAL HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Diplomasi ihtimali gündeme gelirken, sahadaki askeri hareketlilik de hız kesmiyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’a olası bir işgal için daha geniş seçenekler sunabilmek amacıyla Körfez’e binlerce hava indirme birliği göndermeyi planlıyor. Halihazırda yola çıkan iki deniz piyade birliğine ek olarak yeni birliklerin de sevk edileceği belirtiliyor.