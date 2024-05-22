İranlı yetkililer: Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı İran İHA'larıyla bulundu

İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin pazar günü düşmesinin ardından enkazın İran'a ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı daha önce geçtiği haberlerde, Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın enkazı bulduğunu duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Azerbaycan sınırında baraj açılışı sonrası İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yapmış, arama kurtarma ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle 12 saat sonra kaza yerine ulaşabilmişti.

Daha önce Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilen haberlerde, enkazın bulunmasında Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 'kilit bir rol oynadığı' belirtilmişti. Ancak İranlı yetkililer enkazın İran'a ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İran medyasındaki haberlerde, Reisi'yi taşıyan helikoptere 12 saatten uzun süre ulaşılamadığı aktarılmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Rusya ve Türkiye helikopterin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek önerisi yapmıştı.

Türkiye'den kalkan Akıncı İHA da kurtarma görevine katılmıştı. Anadolu Ajansı'na göre hava aracı helikopter enkazı ile görsel teması gece sağlamış ve görev sırasında edindiği bilgileri İran ile anlık olarak paylaşmıştı.

BBC Monitoring'e (BBC İzleme Servisi) göre İranlı yetkililer konuyla ilgili açıklamalarında enkazın bulunmasında İranlı İHA'ların kullanıldığını belirttiler.

İran Kızılayı Derneği Başkanı Pirhossein Kolivan 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, helikopterin konumunu kendi imkanlarıyla bulduklarını belirtti:

"HELİKOPTER ENKAZINI GÖREN İHA, İRAN KIZILAY'INA AİT"

"Operasyon tamamen İranlı kurtarma ekipleri tarafından yürütüldü. Dışarıdan yardım almak, dış ülkelerden yardım alındığı yorumları söylentiden ibaret. Sahadaydım. Sevgili [kurtarma ekiplerimiz] bir saniye bile dinlenmeden ve uyumadan çalıştı. Helikopter enkazını gören İHA İran Kızılayı'na aitti."

Devlete ait IRTV1 kanalı da aynı gün TSİ 19.30'daki yayınında düşen helikopterin enkazını İranlı İHA'ların bulduğunu söyledi.

Yayına katılan kanalın Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou, yerel saatle 5.30 sularında İslami Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'ne ait özel bir İHA'nın helikopteri Uzi köyünün güneybatısında tespit ettiğini söyledi.

"ENKAZ, AKINCI'NIN PAYLAŞTIĞI KONUMDAN 10 KM UZAKTAYDI"

Şadlou, operasyonda Türkiye ve Rusya'nın rolü hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Türk İHA'sı, Türkiye'nin isteği ve İranlı yetkililerin kabul etmesiyle kurtarma operasyonu için yardıma geldi. Dahası Rusya da katılmak istedi ve kendi özel kurtarma donanımlarını gönderdiler."

Ermenistan'dan iki İHA ve Moskova'dan özel donanımın Tebriz'e ulaştığını söyleyen Şadlou, "Ancak İran İHA'sının bulduğu helikopterin konumu, Türk Akıncı'nın paylaştığı konumdan 10 km uzaktaydı".

Şadlou, Akıncı'nın helikopterin yerini "tam olarak bulamadığını" söyledi ve Devrim Muhafızları'nın İHA'sının enkazın yerini tespit ettiğini açıkladı.

İran basınında, bir grup gönüllü bisikletlinin helikopter enkazına ilk ulaşan kişiler olduğu haberleri de yer aldı.

Günlük Arman-e Emrouz gazetesi, Akıncı'nın helikoper enkazını bulmasının Türkiye'nin başarılı mali kalkınmasıyla ilgili olduğunu ve İran'ın "ekonomik izolasyonu" ve "yaptırımlar nedeniyle yeni teknolojilere erişmekteki başarısızlığını" gösterdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin gece görüşü araçları ve İHA'lara sahip 32 kişilik bir kurtarma ekibini İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle İran'a gönderdiğini belirtti.

ERDOĞAN DA ÖVMÜŞTÜ

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akıncı İHA'ya ilişkin şunları söylemişti:

"İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı İHA, İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. Akıncı, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2 bin 100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra da ülkemize döndü"