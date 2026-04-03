İranlı yönetmen Cafer Penahi, kendisine verilen hapis cezasına rağmen ülkesine döndü

Cannes Film Festivali’nde geçtiğimiz sene Altın Palmiye ödülüne layık görülen ve aralık ayında hapis cezasına mahkum edilen usta yönetmen Cafer Penahi, aldığı cezaya rağmen ülkesine döndü.

65 yaşındaki dünyaca ünlü yönetmen, “Sadece Bir Kazaydı” adlı son filmiyle geçen sene Cannes Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Palmiye'ye layık görüldü.

Penahi, geçtiğimiz yılın sonunda ise yurt dışındayken yapılan gıyabî yargılama sonucu 'devlete karşı propaganda faaliyetleri' yürüttüğü iddiasıyla bir yıl hapis cezasına ve yurt dışına çıkış yasağına mahkum edildi.

Ceza, iki yıllık yurt dışı çıkış yasağı ve yönetmenin her türlü siyasi ya da sosyal gruba üyeliğini de yasaklıyor.

"TEK PASAPORTUM VAR"

Şubat ayında AFP’ye konuşan Penahi 15 Mart’taki Oscar töreninin ardından ülkesine döneceğini duyurmuş, “Tek pasaportum var. Orası benim yurdum ve ülkeme döneceğim” demişti.

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Penahi, son filmini çekmeden hemen önce tutuklanmış, ardından açlık grevine başladıktan sonra serbest bırakılmıştı. Penahi, 2003’ten bu yana iki kez hapse girdi, “devlete karşı propaganda” suçlamasıyla film yapması yasaklandı.

2022–2023 döneminde, arkadaşı ve yönetmen Muhammed Resulof’un tutuklanmasını protesto ettiği için yedi ay cezaevinde kaldı.

Tüm baskılara rağmen film üretmeye devam eden Penahi; This Is Not a Film, No Bears ve 2015 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Taxi Tehran gibi filmleriyle tanınıyor.