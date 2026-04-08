İranlı yönetmen Farhadi: “İran’da sivil hayatın hedef alınması bir savaş suçu”

İki Oscar ödüllü dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, ABD ve İsrail'in 40 gün boyunca İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili sanatçı ve yönetmenlere çağrı yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını protesto etme çağrısı yapan Farhadi “Bir ülkenin altyapısına saldırmak savaş suçudur” dedi.

İranlı yönetmen Asghar Farhadi, sanatçılardan ve sinemacılardan “ses olmalarını” isteyerek, özellikle sivil altyapının hedef alınmasına karşı ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Farhadi’nin çağrısını İranlı gazeteci Mansur Cihani duyurdu.

Farhadi, saldırıların İran halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel altyapıyı hedef aldığını belirterek, “Altyapının yok edilmesi sadece binaların yıkılması değildir, insan hayatına ve onuruna yönelmiş bir saldırıdır” dedi.

Farhadi'nin mesajı şu şekilde:

"Dünyanın dört bir yanındaki sanatçılara ve sinemacılara sesleniyorum: Bu kritik günlerde ve saatlerde, mümkün olan her şekilde sesimizi yükseltmeli ve giderek artan, sivil altyapıyı yok eden bu yıkıcı saldırganlığı durdurmak için harekete geçmeliyiz. Hedef alınan bu altyapı, İran halkına ait ve onların günlük yaşamlarının en temel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Altyapının yok edilmesi yalnızca binaların yıkılması anlamına gelmez. Bu, insan hayatına ve onuruna yöneltilen bir saldırı. Bir ülkenin altyapısına yönelik saldırılar savaş suçudur. İnançlarımız ya da görüşlerimiz ne olursa olsun, bu insanlık dışı, hukuka aykırı ve yıkıcı süreci durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."