İranlılar açlık, yoksulluk ve rejime karşı ayakta

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran’ın başkenti Tahran’da ekonomik krize karşı başlayan protestolar ülkenin diğer şehirlerine de yayıldı. Molla rejiminin protesto eden İranlılar, krizin sorumlusunun Molla rejimi olduğunu söyledi.

Gösteriler ulusal para birimi Riyal’in pazar günü birkaç saat içinde yeni bir rekorla düşmesi sonrasında başladı. Pazar günü bir dolar yaklaşık 1,42 milyon Riyal’den işlem görürken, bir euro 1,7 milyon Riyal’e kadar çıktı. Bir yıl önce ise bir dolar 820 bin Riyal seviyesindeydi.

İran’da kötüleşen ekonomik duruma tepki olarak son iki gün içinde Tahran’da esnaf iş yerlerini kapattı. Protestolar, pazar günü Tahran’ın en büyük cep telefonu pazarında başladı ve buradan diğer işletmelere yayıldı. Esnaf, dükkanlarını kapalı tutarak başkentin merkezinde gösteriler düzenledi.

Deutsche Welle’deki habere göre protestoların gerçekleştirildiği şehirler arasında, ülkenin büyük kentlerinden İsfahan ve Kerman ile Gişm Adası bulunuyor. Öğrenciler de protestolara katılacaklarını açıkladı.

KORKMAYIN, BİRLİKTEYİZ

Güneydoğudaki Kerman şehrinde, önceki günkü eylemlerde rejim karşıtı sloganlar atıldı, köklü siyasi değişim talep edildi. Pek çok yerde polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan sağduyu çağrısı geldi. Pezeşkiyan paylaştığı mesajında kolluk güçleri ile göstericiler arasında diyalog çağrısında bulundu.