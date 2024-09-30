İranlılara video mesajla seslenen Netanyahu: "Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik video mesaj yayımladı ve “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” dedi. Netanyahu, İran'a yönelikse “Ortadoğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur” tehdidinde bulundu.



Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, “Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.



İsrail’in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu savunan Netanyahu, şöyle devam etti:

“İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak.”



Netanyahu, “Ortadoğu’da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur” tehdidinde de bulundu.