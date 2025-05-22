İrem Candar’dan yeni tekli: “Semah"

Sözü ve müziği Aşık Hüdai’ye ait bir Anadolu deyişi: “Bütün evren semah döner”

İrem Candar, 17 Mayıs 2025’te yayımladığı yeni teklisi “Semah” ile dinleyiciyi sade, derinlikli ve zamansız bir ezgiyle buluşturuyor.

Söz ve müziği Aşık Hüdai’ye ait olan bu eser, Candar’ın piyano eşliği ve içten yorumu eşliğinde günümüzde yeniden can buluyor.

Sadece piyano ve vokalle kaydedilen “Semah”, herhangi bir gösterişten uzak, duru bir anlatım sunuyor. İrem Candar şarkının piyano düzenlemesini ve yorumunu üstlenirken, kayıt sürecinde alanında yetkin bir ekiple çalışarak eserin doğallığını koruyan bir kayıt ortaya koydu.

“Semah”, yüzyıllardır aktarılan bir düşünceyi, bugünün duyarlılığıyla, abartısız ama saygılı bir şekilde yeniden hatırlatıyor.

İrem Candar’ın yorumu, bu kadim sözü ve melodiyi zamanın ötesine taşıyan, sade ama anlamlı bir köprü gibi duruyor.