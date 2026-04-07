İrem Derici'den uyuşturucu operasyonu tepkisi: "Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor"

Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uzun süredir sürdürülen operasyonlar kapsamında bu sabah saatlerinde de aralarında Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli'nin de yer aldığı 9 ünlü ismin gözaltına alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu test sonuçları negatif çıkan İrem Derici konuya ilişkin Instagram hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Operasyonların bir "cadı avı"na dönüştüğünü söyleyen Derici, uyuşturucuyla ilgili soruşturmaların ve operasyoların "köküne inilmesi"nin önemine değindi.

Derici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor. Bu memlekete bu pislik nereden giriyor? Burada mı yetiştiriliyor? Baronlar kim? Bir oraları bulsak ya hep beraber güçlerimizi birleştirip.8 Ekim'de ilk bizle başladı operasyon ve haberi ilk çıkan insan benim. Benim annem hasta. 1 Kasım'da 70 yaşına girecek. İlk beni evden alırlarken dediğim şey şuydu: 'Annemi hemen arayın, gram benden bir şüphesi olmasın' diye."

Tabii ki güzel paralar kazanıyoruz, güzel hayatlar yaşıyoruz. Ama sendeki ana, bende de ana. Sendeki baba, bende de baba. Artık içime çok dokunmaya başladı.Ve bugünkü liste benim kalbimin yarısı hepsi yani, yarısından fazlası. Mesela iki çocuğu olan ve hala belki emziren bir kadın da orada. Bizde de öyleydi, daha iki aylıktı çocuk belki. Bu cadı avına bir son verelim be güzellerim. Biz tabii ki vatandaş olarak devlet bize 'gel' dediğinde geleceğiz. Saçımızı, kanımızı her şeyimizi vereceğiz. İfademizi vereceğiz.

Haksızız, haksızız... değiliz, masumuz. Ya artık masum kelimesi de benim çok canımı sıkıyor çünkü en azından oradayız. İşin kökünü kurutalım lütfen ya. Bu çok geçmeyecek travma. Sabahın köründe bunları yaşamak büyük travmalar. Ben Ekim ayından beri yeni kendime gelmiştim. Bugün çok yakın arkadaşlarımı listede görünce ben o sabaha geri döndüm. Ben o sabahtayım şimdi, ben de onlarlayım. İletişim kuramıyorum. İnşallah ifadelerden, Adli Tıp 'tan sonra hepsi sağ salim çıksın; eşine, çocuğuna, dostuna kavuşsun hepsi.

Köküne inelim. Hani biz göz önündeyiz, ünlüyüz falan; sokakta neler oluyor neler. Gözümün önünde. İki mahalle yürürken neler neler yaşıyorum, neler neler görüyorum. Herkes iyi olsun, hoş olsun. Bugün benim için çok kötü bir gün olacak.Muhtemelen bir uyku ilacı bir şey alıp, bir serum yiyip falan uyumak istiyorum. Çünkü istemiyorum, bunları görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Herkes iyi olsun istiyorum. Herkes çoluğunun çocuğunun yanında olsun istiyorum. Herkesin sağlığı çok iyi olsun istiyorum.

Arada iki kadeh bir şey içeriz. Satılıyor 18 yaşın üstüne yani arada olur, keyiftir. Tabii ki dini bayramlarda falan onu ben bile yapmam. Ama arada keyiftir yani, severim de. Ama onun harici beni öldürecek, beyin hücrelerimi gö*e çevirecek hiçbir şeyle alakalı yan yana bulunmadım.Kökünü kazıyalım arkadaşlar, kökünü. Üzgünüm. Ağlamaya devam edeceğim. İnşallah bütün arkadaşlarımla akşam telefonla konuşabilirim. Bu iş çok uzadı. Uzamasın, köküne inelim."