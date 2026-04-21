İrem Sabanuç Gönül'ün "İnsan İzi" sergisi ziyarete açıldı

İrem Sabanuç Gönül’ün “İnsan İzi” isimli kişisel tekstil sanatı sergisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri’de ziyarete açıldı.

Sergi, izleyiciyi “İnsan Çağı”nın doğa üzerinde yarattığı izleri görmeye davet ediyor. Sanatçı, atık malzemeleri, gündelik tüketim nesnelerini yeniden biçimlendirerek, doğanın insan eliyle aldığı yaraları görünür kılan ve ileri dönüşüme hizmet eden bir sergi amaçlamış.

Kimi zaman toprağa, taşa kimi zaman dairesel formlarla evrene, yaşam döngüsüne gönderme yapan çalışmalarda kullanılan malzeme çoğunlukla atık tekstiller ve atık kahve filtreleri.

İrem Sabanuç Gönül doğa için şunları söylüyor: “Her müdahale bir iz bırakır. Doğa kaydeder, izleri dönüştürür. Ancak her şeye karşın var olma çabasını sürdürür. Doğaya kulak vermek,”Onu duymak için susmak gerekir!’”

Sergi 30 Nisan'a kadar ziyarete açık.