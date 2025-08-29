İrem Sönmez’den 30 saatlik zafer yüzüşü

Milli yüzücü İrem Sönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel gerçekleştirdiği yüzme maratonu “Kadınların Görünmeyen Gücü”ne adadı.

Sönmez, 29 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de Fenerbahçe Dalyan’dan denize girerek başladığı parkurda, 30 saat boyunca aralıksız yüzerek 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de karaya çıkacak.

Etkinliğin ana teması “Kadının Görülmeyen Gücü” olarak belirlendi. Sönmez, maraton öncesinde yaptığı açıklamada, kadınların çoğu zaman görünmeyen ancak hayatın her alanında var olan gücünü simgelemek istediğini belirtti. Sönmez, "Bu yüzüş, sadece bir spor mücadelesi değil; kadınların sabrını, inancını ve dayanıklılığını göstermek için bir sembol olacak" dedi.

Sönmez’in maratonu boyunca gece-gündüz, farklı deniz koşulları ve yorgunlukla mücadele ederek kulaç atması bekleniyor. Organizasyon ekibi, güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak yüzücüyü 30 saat boyunca takip edecek.

Zafer Bayramı’na özel olarak düzenlenen bu yüzme maratonu, hem spor tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor hem de “Kadının Görülmeyen Gücü” temasını güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Sönmez 30 Ağustos Cumartesi günü uzun maratonu tamamlayıp karaya çıkacağı saatte herkesi Fenerbahçe Dalyan sahiline bekliyor.