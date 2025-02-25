İrfan Alış için anma gecesi: 'Hamiyet' sahnelenecek

53 yaşında beyne pıhtı atması sonucu yaşama veda eden Peyk grubunun solisti ve şarkı yazarı İrfan Alış için İstanbul'da anma gecesi düzenlenecek.

20 Mart Perşembe günü Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleştirilecek anma gecesi, saat 20.30'da başlayacak.

‘Hamiyet’ müzikali anma gecesinde bir kez daha sahnelenecek.

Bartu Küçükçağlayan, Can Güngör, Deniz Göktaş, Doğan Duru, Feridun Düzağaç, Kamil Hajiyev, Orçun Sünear, Serkan Keskin, Teoman, Tuna Kiremitçi, Baturalp, Deniz Tekin, Dilan Balkay, Gülinler, Melisa Karakurt ve Mert Erşahin anma gecesinde sahne alacak.