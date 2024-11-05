İrfan Alış kimdir? Peyk grubunun kurucusu İrfan Alış'ın hayatı ve kariyeri

Peyk grubunun kurucusu ve vokalisti İrfan Alış'ın 53 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını kaybetmesi sonrası yaşamını yakından incelemek isteyenler İrfan Alış kimdir sorusunu araştırıyor. Peyk grubunun kurucusu İrfan Alış'ın hayatı ve kariyeri hakkında Gezi Direnişi'ne ve ekoloji ile insan hakları mücadelelerine verdiği destek, savaş karşıtı tavrı ve Kürt sorunundaki tutumu öne çıkıyordu. Peki, İrfan Alış kimdir? İşte, Peyk grubunun kurucusu İrfan Alış'ın hayatı ve kariyeri...

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

İrfan Alış'ın müzik serüveni İstanbul Bakırköy’de bir apartmanda 1991'de başladı. İrfan Alış ve Serdal Ersoy’un İstanbul Üniversitesi’nde tanışmasıyla Peyk grubunun temelleri atıldı. Sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye), 2006’da ise Barış Tokgöz’ün (bas gitar) katılımıyla grup; bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.

İrfan Alış'ın kurucularından biri olduğu Peyk müzik grubu melodik altyapısında rock, blues, reggae ve hatta arabesk unsurları içeriyor. Peyk’in çeyrek asrı aşan bu serüveninde sadece müzik yok. Arkadaşlık, dayanışma, başkaldırı ve sokak var. “Olta Dayanışma Albümleri” ile yaklaşık 500 müzisyen ile birlikte 100’e yakın şarkıyı imece usulü hazırladılar.

İrfan Alış ve Peyk kısa bir süre önce ‘Hamiyet’ adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980'de gerçekleşen askeri darbe sonrası hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.

İrfan Alış gazetemize 2021 yılında verdiği bir röportajda: "Biz aslında bu ana dek bu kadar yılın geçtiğini anlamamıştık hatta dün gibi geliyor ilk provalarımız. 25'inci yılımızı tertemiz bitirdik. Ne bir plak şirketine gidip boyun eğdik ne de sevmediğimiz bir insanla gidip iş yaptık. Arkadaşlarımızla beraber parayı pulu önemsemeden sadece müziğimizi yaptık, söylemek istediklerimizi söyledik. Türkiye’de sanata yaklaşımı eleştirmekti aslında bizim derdimiz. Sisteme asla uyum sağlamadık ve bizim gibi uyum sağlamayanları da gördük. Aslında burada çoğunluk olan bizleriz. Tıpkı Türkiye gibi.

"GERÇEK GÜNDEM SOKAKTIR"

Biz gerçek gündemi yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü sokak gerçek gündemdir ve bunu anlattığınız sürece zamansız oluyorsunuz. İnsanlar hep güzel hikâyeleri duymak istiyor ama dünyanın kirli taraflarını anlatmak da bizim görevimiz. 25 yılda İstanbul’da çalmadığımız sokak, bar kalmadı. Bir şekilde kendimizi hep sistemin dışında hissettik. Kendi bağımsız yolumuzu yarattık." demişti.

İRFAN ALIŞ'IN KARİYERİ

Peyk müzik grubunun kurucularından ve vokalisti olan İrfan Alış'ın Peyk'e ait 19 albümü bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisinin "Umuda olta atmak" olarak nitelendirdiği Olta albüm serilerinde de 16 albümün ortaya çıkmasında katkı koymuştur.

Hayatının son dönemlerinde ise ‘Hamiyet’ adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.