İrfan Alış’a veda

Mahir KANAAT

Peyk grubunun solisti ve şarkı yazarı İrfan Alış 53 yaşında beyne pıhtı atması sonucu yaşama gözlerini yumdu. İrfan Alış sevenlerinin ve müzik dünyasının katılımıyla Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami’inde dün kılınan öğle namazına müteakip Tarihi Kulaksız Mezarlığı’nda sonsuza uğurlandı.

İrfan Alış, 1991 yılında kurulan Peyk grubunun solisti olarak tanınıyor ve aynı zamanda grubun şarkı sözlerini de yazıyordu. Grup, geçen yıl sahneye konulan ‘Hamiyet’ müzikaliyle büyük ses getirmişti. Alternatif müzik sahnesinin en sevilen isimlerinden biri olan Alış, COVID-19 salgını döneminde müzisyenlerin yaşadığı zorlukları ve müzik sektöründeki telif hakları sorunlarını gündeme getirmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü.