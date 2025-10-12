İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün (11 Ekim Cumartesi) oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" denildi.