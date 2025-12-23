İrfan Can Kahveci için karar verildi

Fenerbahçe’de uzun süredir geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci hakkında netlik sağlandı. 12 Ekim’de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan milli futbolcunun, takım planlamasında yer almadığı belirtildi.

İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci’ye kendisine kulüp bulması yönünde bildirimde bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki oyuncuyu ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği aktarıldı.

2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, devre arasında bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 32 gol ve 31 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.