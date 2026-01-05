İrfan Can Kahveci, İstanbul'da kalıyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve kadroda dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, İstanbul'dan takip çıktı. Tecrübeyi oyuncuya Süper Lig ekibi Kasımpaşa talip oldu.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, İrfan Can sarı-lacivertli ekibe sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. İrfan Can'ın İstanbul dışına çıkmak istememesi nedeniyle teklife sıcak baktığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI DETAYI

İrfan Can, haziran ayındaki Dünya Kupası kadrosunda olmak için oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.