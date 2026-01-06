İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu altı aylığına İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya kiralandı. İrfan'ın yıllık ücretini Fenerbahçe ödeyecek.

İrfan Can, haziran ayındaki Dünya Kupası kadrosunda olmak için oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyordu.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.