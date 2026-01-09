Giriş / Abone Ol
İrfan Can Kahveci'nin ardından Fenerbahçe'den bir ayrılık iddiası daha

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin ardından kaleci İrfan Can Eğribayat’ın da takımdan ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli kulübün 27 yaşındaki kalecisinin, Samsunspor’a satın alma opsiyonuyla kiralandığı, opsiyon bedelinin 1,2 milyon euro olduğu iddia edildi.

Spor
  • 09.01.2026 10:41
  • Giriş: 09.01.2026 10:41
  • Güncelleme: 09.01.2026 10:45
Fotoğraf: Fenerbahçe SK

İrfan Can Kahveci ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın da Samsunspor ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli isim de Samsunspor'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.

TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon Euro ödemişti.

