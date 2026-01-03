İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş için paylaşım yaptı.

İrfan Can Kahveci paylaşımında, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZ DİK"

Yandaş, cezaevinden yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık.

Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus’um, Apo’m, Orkun’um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim.

Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik."