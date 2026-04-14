İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçe mesajı: “Hedefim geri dönmek”

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den Kasımpaşa’ya kiralanan İrfan Can Kahveci, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak, “Fenerbahçe ile sözleşmem sürüyor. Eğer kulübüm de benimle devam etmek isterse hedefim Fenerbahçe’ye dönmek” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kahveci, 2026 Dünya Kupası hedefiyle ilgili de konuşarak, turnuvaya hazır olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Deneyimli oyuncu, “Öncelikle Dünya Kupası var. Bunun için kendimi hazır tutmam gerekiyor. Daha çok çalışıyorum ve kendime daha iyi bakıyorum. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda yer alırım ve sezon başında Fenerbahçe’ye dönerim” dedi.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.