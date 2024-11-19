İrfan Erdemoğlu hayatını kaybetti

Tüm Emekliler Sendikası’nın örgütlenmesine emek veren SOL Parti üyesi İrfan Erdemoğlu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

1953 Çankırı Ilgaz doğumlu Erdemoğlu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Emekli kamu emekçisi olan Erdemoğlu, 70’li yıllarda faşizme karşı mücadelede yerini almış, 12 Eylül döneminde tutuklanmış ve İstanbul Devrimci Yol davasında yargılanmıştı.

1990’larda Tüm Maliye-Sen’in örgütlenmesi ve kamu emekçilerinin sendikal mücadelesinin öncülerinden olan İrfan Erdemoğlu, Büro Emekçileri Sendikası ve KESK’in örgütlenmesi sürecinde de aktif görev aldı.

2010’larda emekliler mücadelesi ve Tüm Emekliler Sendikası’nın örgütlenmesine büyük emek veren Erdemoğlu, ÖDP ve sonrasında da SOL Parti üyesi olarak emek ve özgürlük mücadelesini kesintisiz sürdürdü.

İrfan Erdemoğlu’nun cenazesi yarın 15.00’te İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Erdemoğlu’nun ölüm haberini veren arkadaşları tarafından yapılan açıklamada, “İrfan Erdemoğlu’nun anısı ve özlemleri bizimle hep yaşayacak” denildi.