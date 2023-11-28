İrfan Mutluay, CHP’nin Çanakkale adayı olmak için başvuru yaptı

Kazdağları mücadelesine verdiği katkıyla tanınan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, CHP’den Çanakkale Belediye Başkan Adayı olabilmek için partisinin ilçe başkanlığına dosyasını sundu. Parti binası önünde konuşan Mutluay “Halkçıyız, kamucuyuz, katılımcıyız” dedi ve önseçim talebinde bulundu.

Yerel seçimler yaklaşırken aday adaylığını duyuran isimlerin arasına İrfan Mutluay da katıldı.

CHP’den Çanakkale Belediyesi Başkanlığı için Erdal Gezen ve Mehmet Öngen’in yanı sıra eski CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek aday adaylığını açıklamıştı.

Kazdağları için yürütülen çevre mücadelesinin tanınan simalarından İrfan Mutluay, Çanakkale’de adaylığını açıklayan dördüncü CHP’li oldu.

Bir önceki dönem CHP’den belediye meclis üyesi seçilen ve geride kalan yaklaşık 5 yılda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan İrfan Mutluay, adaylık dosyasını bugün partisine sundu.

Mutluay parti binası önünde kendisi için toplanan kalabalığa seslendi. “Bu kentin yönetimine aday olanlara, bu kentin güvenmesi gerekiyor. Çıta bu kadar yüksekken, en azından bu kentin güvenli bir ele teslim edilmesi gerekir” diyen Mutluay, Çanakkale’nin sosyal demokrat anlayışının çizdiği yolun 1968’ten bu yana katılımcılık, halkçılık ve kamuculuk olduğunu söyledi. Mutluay, “Bu anlayışı devam ettireceğiz. Halkçıyız, kamucuyuz, katılımcıyız. Ayrıca kent yönetiminde, tüm projelerde aldığımız kararlarda, halkın her kesiminin görüşünü alıp sonrasında kentin hizmetine sunacağız” dedi.

Konuşmasında bölgedeki çevre direnişine destek veren tüm kesimlere teşekkür eden Mutluay, “Kazdağları ve Biga yarımadasının, altın tekellerine teslim edilmemesi için direnen, bu uğurda, demokratik ve meşru her türlü mücadeleyi veren sivil toplum örgütlerine, aktivistlere, 2019 yılında su kaynağımız olan Atikhisar Barajı’mızı korurken Çanakkale halkının zehirlenmesini önlemek için bizlerle birlikte mücadele eden, çadırını alıp gelip kuran direnişçilere ve piyanosunu alıp da bizim yanımızda duran Fazıl Say’a tüm vefa duygumla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM VURGUSU YAPTI

“Ön seçim” pankartlarıyla basın açıklamasına katılanlara yönelik İrfan Mutluay, “Değişim demokratikleşerek olmalı. Bunun sonuna kadar savunucusuyum. Hangi noktada, hangi il-ilçede demokrasi yoksa biz evimizin önünü süpüremiyorsak, bu ülkeye de demokrasiyi vaat edemeyiz. Şu ana kadar Çanakkale’de benim dışında aday adayı olan 3 adayla, 4 bin 500 üyesi olan partimizin önüne sandık koyup, üyemizin iradesi neyse sonuna kadar saygı göstermek konusunda ortak bir dilekçeyi genel merkeze iletilmek üzere İlçe Başkanlığımıza teslim ettik. Bu isteğimizde ısrarcıyız. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi kendi yöneticisini, kendi adayını seçecek iradeye sahiptir” diyerek ön seçim talebini dile getirdi.

Açıklama sonunda orman yangınları sebebiyle zarar gören ve altın madeni firmaları tarafından kesilen alanlara dikilmek için katılımcılara fidanlar dağıtıldı.