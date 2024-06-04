Irkçı futbol anketine tepki

Spor Servisi

Almanya Erkek Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kamu yayıncısı ARD'nin yaptığı bir ankette sorduğu ırkçı soruya tepki gösterdi. ARD, ankette, milli takımda 'daha fazla beyaz oyuncu görmek isteyip istemediklerini' sormuştu. ARD'nin anketine katılanların yüzde 21'i bu soruya olumlu yanıt verdi.

BBC'nin haberine göre, Nagelsmann, açıklamasında "Bu soru, ırkçı. Uyanmaya ihtiyacımız var. Avrupa'daki pek çok insan, daha güvenli bir ülke arayışıyla kaçmak zorunda kalmıştı" diye konuştu. Anketi 'ırkçı' olarak nitelendiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Joshua Kimmich ile aynı fikirde olduğunu anlatan Nagelsmann, "Josh, buna gerçekten güzel yanıt verdi; bunu çok net ve iyi düşünülmüş bir açıklamayla yaptı" dedi.

ARD'nin Spor Departmanı Direktörü Karl Valks, anketin sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığını ancak Almanya'daki mevcut sosyal durumuna da açıklık getirdi.