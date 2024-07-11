Irkçı hiçbir politikaya taviz yok

Haber Merkezi

İzmir Mülteci Dayanışma Platformu, mültecilere yönelik saldırılara ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada Kayseri’de bir çocuğun Suriyeli bir erkeğin cinsel istismara maruz bırakılması üzerine başlatılan ırkçı saldırıların birçok kentte sürdüğü hatırlatılarak “Daha da belirginleşen pragmatist göç siyaseti, ağır emek sömürüsü çarkına sürüklenen mültecileri ırkçı çıkar gruplarının önüne savunmasız şekilde bırakıyor. Irkçılığa karşı birlikte mücadele ediyoruz” denildi.