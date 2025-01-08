Irkçı Le Pen öldü, faşistler yasta

Dış Haberler

Sadece Fransa değil Avrupa’daki aşırı sağcı faşist hareketlerin de “sembol” isimlerinden olan Jean-Marie Le Pen 96 yaşında öldü. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir bakım tesisinde bulunan Le Pen, ırkçı faşist Ulusal Cephe’nin kurucusuydu.

Baba Le Pen, kızı Marine Le Pen’in lideri olduğu faşist Ulusal Birlik (RN) partisinin öncülü Ulusal Cephe’nin kurucusuydu.

Le Pen 2011’de Ulusal Cephe’nin liderliğini Marine Le Pen’e bırakmıştı. Ulusal Cephe bugün Ulusal Birlik olarak yoluna devam ediyor.

Ulusal Meclis’in en büyük partisi RN’nin Genel Sekreteri Jordan Bardella, yaptığı paylaşımda, ‘Hindiçin’den Cezayir’e Fransız üniforması giyen’ Le Pen’i ‘her zaman Fransa’ya hizmet etmiş bir adam’ olarak niteleyerek ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.

YAYDIĞI IRKÇILIKLA MÜCADELEYE DEVAM

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin liderleri Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen’in ölümünün ardından yaptığı yaplaşımda “Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor” ifadesini kullandı.

Temmuz ayındaki seçimi kazanan sol ittifak Yeni Halk Cephesi’nin (NUPES) lideri de olan Melenchon’un yanı sıra diğer solcu figürler de Le Pen zihniyetiyle mücadele çağrısı yaptı.

KIZI TARAFINDAN PARTİDEN KOVULMUŞTU

Jean-Marie Le Pen, 20 Haziran 1928’de Breton’da doğdu. 1956’da Fransa’nın en genç milletvekili seçilen Le Pen, 1984 ve 1999’da iki kez Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçildi. 1974, 1988, 1995 yıllarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan ancak başarılı olamayan Le Pen, 2002’de yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 16,86’lık oy oranıyla ikinci olarak ikinci tura kaldı.

Yahudi Soykırımı’nı (Holokost) reddeden, ırk, toplumsal cinsiyet ve göç konusunda aşırılıkçı görüşleriyle bilinen siyasetçi, Ocak 2011’de düzenlenen Ulusal Cephe kongresinde partinin liderliğini kızı Marine Le Pen’e bıraktı.

Baba Le Pen, kızı Marine Le Pen ile yaşadığı görüş ayrılıkları sonrasında 2015’te kurucusu olduğu partiden ihraç edilecekti. Kızının soyadını taşımasından dolayı utanç duyduğunu söyleyen baba Le Pen, "Umarım mümkün olan en kısa sürede evlenir ve soyadını değiştirir" demişti.

Ulusal Cephe, bugün siyasi hayatına Ulusal Birlik (RN) partisi olarak devam ediyor.