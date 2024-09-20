Irkçı partinin başkanlık talebine ret

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Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis’teki komisyonlara başkanlık etme konusunda yasal hakkının bulunmadığına karar verdi.

AfD’nin, Federal Meclis’teki 26 komisyondan 3’üne başkanlık edebilmek için yaptığı başvuruyu reddetme kararına gerekçe olarak, komisyonların başkanlığının nasıl düzenleneceğinin Federal Meclis’in özerkliğine bağlı olmasını gösterdi.

Federal Meclis’in son yasama döneminde Hukuk İşleri Komisyonu, AfD’li politikacı Stephan Brandner’ın komisyona başkanlık için yaptığı adaylık başvurusunu oylamayla reddetmiş, bunun üzerine AfD konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.