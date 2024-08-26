Irkçı saldırılar artıyor

Haber Merkezi

Nevşehir Ürgüp'te iddiaya göre, Amedspor forması giydikleri için inşaat işçileri saldırıya uğradı. Saldırıda biri silahla olmak üzere üç kişi yaralandı.

MA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan 13 işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İşçiler, tedavi sonrası gözaltına alındı. İşçilerden 12’si serbest bırakılırken bacağından silahla vurulan Edip Bozkurt serbest bırakılmadı. Karakolda ifadesi alınan Bozkurt, savcılığa çıkarılmak üzere Ürgüp Adliyesi’ne götürüldü. Burada da saldırıya ilişkin ifade veren Bozkurt, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Bozkurt’un birini bıçakladığına dair üç kişinin ifade verdiğini belirterek hakkında tutuklama kararı verdi.

Saldırganların tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgiye ise ulaşılamadı.

AMEDSPOR’DAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Amedspor tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir'de taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bu tür saldırılar, toplumsal barışı ve bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Sorumluların, yetkili merciler tarafından bir an önce tespit edilerek, gerekli yasal işlemlerle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Amedspor olarak, her türlü ayrımcılığın karşısında durmaya ve taraftarlarımızın haklarını savunmaya kararlıyız. Adalet sağlanana kadar bu konunun takipçisi olacağımızı ve süreci yakından takip ettiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.