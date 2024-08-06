Irkçı şiddet sarmalı

İngiltere’de faşist grupların göçmenleri hedef aldığı eylemler sürüyor. İbadet yerleri ve göçmenlerin kaldığı oteller ırkçıların hedefi olurken gözaltı sayısı arttı. Başbakan Starmer “Bunun adı haydutluk” dedi.

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İngiltere’de Southport kasabasında geçen pazartesi üç kız çocuğunun bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından faşist grupların polisle ve faşizm karşıtlarıyla çatıştığı ülke çapındaki gösteriler sürüyor. 17 yaşındaki saldırganın “İslamcı bir göçmen” olduğu söylentisiyle başlayan “göçmen düşmanı” gösteriler dalga dalga tüm ülkeye yayılırken olaylarda çok sayıda polis yaralandı, evler, dini yapılar ve oteller saldırıya uğradı.

30 Temmuz’dan bu yana süren gösterilerde sadece hafta sonu en az 150 kişi gözaltına alındı. Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool ve Belfast’taki gösterilerde eylemciler polise saldırdı, dükkânlar yağmaladı. Başkent Londra’da düzenlenen Filistin’le dayanışma yürüyüşü faşistlerin hedefi oldu. Liverpool’da eylemciler polise taş ve sandalye fırlatırken Bristol’de faşistlerle ırkçılık karşıtları çatıştı.

İngiltere’de 20’den fazla kentin yanı sıra Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta da birçok noktada faşistler sokaklara indi. Belfast’ta otellerin ve işyerlerinin kapı ve camları kırıldı. Polis, Belfast İslam Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

FAŞİSTLER OTEL YAKTI

Irkçı göstericiler göçmenlerin kaldığı otelleri ve camileri yakmaya çalıştı. Pazar günü Rotherdam kasabasında göçmenlerin kaldığı Holiday Inn Express oteline girmeye çalışan göstericiler, göçmen düşmanı sloganlar attı. Sosyal medyadaki görüntülerde binanın dışındaki çöp bidonlarını ateşe veren maskeli bir grubun, otelin zemin katında yangın çıkardığı görüldü.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medyadaki paylaşımında otele yapılan saldırıyı “son derece dehşet verici” olarak tanımlarken polise protestoculara karşı koyması için tam yetki verdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “şiddet olaylarının hedefi olma riski taşıyan camilere ek güvenlik tedbirleri sağlanacağı” aktarıldı.

EYLEM DEĞİL HAYDUTLUK

Hükümet pazartesi günü yapılan acil durum toplantısında özel tedbirleri onayladı. Buna göre eylemcilerin hakim karşısına hızla çıkarılabilmesi için gerekirse 24 saat çalışacak nöbetçi mahkemeler görevde olacak. İşçi Partisi lideri ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer uzman polislerden oluşacak bir 'hazır kıtanın' sürekli göreve hazır olacağını da söyledi.

Starmer şiddet eylemlerinde bulunanların adaletin tüm gücüyle yüzleşeceğinin altını çizdi. “Eylemlere katılan veya kışkırtanların pişman olacağını” vurgulayan Starmer açıklamasında “Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur ve sokaklarımızda ya da internette yeri yoktur” dedi. Faşistlerin “Nazi selamı” verdiğini belirten Starmer, şiddet olaylarının internet ortamında körüklendiğine dikkat çekerek sosyal medya şirketlerine “Hukuk yer yerde geçerli olmalı” çağrısı yaptı.