Irkçı siyonist taraftarlar Filistinli sivillere saldırdı

İsrail'de ırkçı ve aşırı sağcıların takımı Beitar Jerusalem'in taraftarları önceki gün oynadığı ve 1-0 kaybettiği Hapoel Be'er Şeva maçından sonra Filistinli otobüs şoförlerine saldırıda bulundu.

Kudüs kenti sokaklarında dolaşarak “Araplara ölüm!” sloganları atan Beitar Jerusalemili taraftarların saldırısı sonrası şoför ve yolcular yaralandı. Kudüs'te Filistinli otobüs şoförlerine yönelik saldırılar, son derece yaygın bir durum.

IRKÇILARIN SİMGESİ

1936’da Kudüs’te kurulan Beitar Jerusalem, adını sağcı Siyonist gençlik örgütü Betar’dan alıyor. Kuruluşundan itibaren “Revizyonist Siyonizm” ideolojisiyle özdeşleşen kulüp, İsrail’in ırkçı kesimlerinin gözünde bir kimlik simgesi haline geldi. Ancak bu ideolojik çizgi zamanla futbolu aşan bir ayrımcılığın da kapısını araladı.

Kulübün ultra taraftar grubu La Familia, 2005’ten bu yana Beitar tribünlerinin hâkimi. Kendilerini “İsrail’in en milliyetçi taraftarları” olarak tanımlayan grup, maçlarda sık sık “Araplara ölüm!” ve “Burada Araplara yer yok!” sloganları atıyor. 2013’te iki Müslüman Çeçen futbolcunun transfer edilmesi sonrası çıkan olaylar büyük tepki toplamıştı. Taraftarlar o dönem kulüp tesislerini ateşe vermiş ve oyunculara ırkçı saldırılarda bulunmuştu.