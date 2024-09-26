Irkçı söylem ve işkence görmezden geliniyor

Haber Merkezi

Urfa Barosu’nun nefret söylemi ve işkenceye dair 21 ayda yaptığı 16 suç duyurusundan yalnızca 1'i kovuşturmaya dönüştü.

MA’nın haberine göre Urfa Barosu Avukat Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezi, ırkçı, nefret söylemleri ile işkence vakalarına dair çoğu Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na olmak üzere 16 suç duyurusunda bulundu. Ancak söz konusu suç duyurularının sadece 1’ine dair işlem yapıldı. Kimi suç duyurularına dair görüntü kayıtları ve fotoğraf gibi deliller olmasına rağmen takipsizlik kararı verildi. Bu suç duyurularına dair yapılan kimi haberlere ise erişimi engeli getirildi.

İnsan Hakları Merkezi Başkanı Dicle Aksu, suç duyurularının cezasızlıkla sonuçlandığını belirtti. Aksu, “10 kişiden 8’i adalet sistemine güvenmediğini söylüyor. Bugüne kadar yaşatılan hiçbir katliam ve işlenen suçtan kimsenin ceza almadığını görüyoruz. Suçun cezalandırılmadığını, ödüllendirildiğini görenler, bu suçları işlemeye yöneliyor” dedi.