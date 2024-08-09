Irkçılara adım attırmadılar

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Günlerdir göçmen karşıtı şiddet olaylarıyla çalkalanan İngiltere’de faşizm karşıtları, ırkçı gruplara geçit vermedi. On binlerce kişi faşistlerin eylem planlarına karşı sokaklara indi.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk (SUTR) kampanyasıyla ülkenin dört bir yanında sokaklara inen on binlerce faşizm karşıtı, ırkçıların sosyal medyada hedef belirlediği 100’den fazla noktaya akın etti.

Binlerce polisin de görevlendirildiği gösterilerde faşizm karşıtları, ırkçı grupların sayısını geride bıraktı. Başta başkent Londra, Bristol, Oxford, Liverpool, Hull, Leeds ve Birmingham olmak üzere birçok şehirde ırkçılık karşıtı kitlesel gösteriler düzenlendi. Gösterilerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmaması için hükümet ayrıca 6 bin özel eğitimli polis görevlendirdi.

Faşist eylemlerin olası hedefleri olarak listelenen göçmen merkezleri ve hukuk firmaları ile ibadet alanlarının önünde toplanan halk, adeta “etten duvar” ördü. Kitlesel gösterilere karşı neredeyse hiçbir faşist eylemci sokağa inemedi.

SOKAĞA İNEMEDİLER

Faşistlerin Londra’da eylem planladığı iki noktadan biri olan doğusunda Walthamstow’da ırkçılık karşıtı on binlerce kişi sokaklarda toplanarak "EDL (İngiliz Savunma Ligi) Walthamstow’a hoş gelmedi", "Irkçılığa yer yok", "Özgür Filistin" ve "Nefret burada hoş karşılanmadı" yazılı pankartlar taşıdı. Kentin kuzeyindeki North Finchley’de de SUTR tarafından örgütlenen Londralılar eylem bölgelerine akın etti.

"İşçi sınıfının düşmanı göçmen botuyla değil özel jetle seyahat eder."

CANLI KALKAN

Brighton’da da bir hukuk bürosunun önünde az sayıda faşist toplanırken, karşıt göstericilerin sayısının çok daha fazla olması sebebiyle polis herhangi bir gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için ırkçıların etraflarını sardı. Liverpool kentinde yüzlerce kişi, göçmen danışma merkezi nedeniyle hedef alınan bir kilisenin etrafında canlı kalkan oluşturdu. Birmingham şehrinde de toplanan yüzl erce gösterici, ırkçılık karşıtı ve Filistin’i destekleyen sloganlar attı. Bristol’de de polis, büyük ölçüde barışçıl düzenlenen protesto sırasında polis aracına tuğla atılmasının ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

‘BİZ ÇOĞUNLUĞUZ’

Faşizm karşıtı örgütler, sendikalar, göçmen dernekleri ve siyasi partilerin de içinde yer aldığı SUTR’dan yapılan açıklamada, İngiltere sokakları faşistlerden temizlenene kadar eylemlerin süreceği aktarıldı. İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn ile şarkıcı Paloma Faith gibi 100’den fazla ünlü ismin de imzaladığı açıklamada aşırı sağın Avrupa genelinde de yükselişine dikkat çekilerek “Biz çoğunluğuz, onlar azınlık” denildi. Faşizme karşı birlik çağrısı yapılan açıklamada faşistlerin tekrar sokağa çıkması durumunda daha kitlesel gösteriler düzenleneceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere’de 29 Temmuz’da Southport kasabasında 17 yaşındaki bir saldırgan, bir dans atölyesinde üç kız çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Sosyal medyada saldırganın “Müslüman bir göçmen” olduğu söylentisi üzerine 30 Temmuz’da faşist gösteriler patlak verdi. Hafta boyunca süre gösteriler ülke çapına ve Kuzey İrlanda’ya yayılırken daha sonra göçmen karşıtı şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Irkçı gruplar polis ve faşizm karşıtlarıyla çatışırken olaylarda 500’e yakın kişi gözaltına alındı.