İrlanda Başbakanı Harris, Lübnanlı mevkidaşı Mikati ile bir araya geldi

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmesinde, Lübnan halkının İrlanda'nın desteği ve dayanışmasına güvenebileceğini ifade etti.

İrlanda Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mikati ve Harris'in, Dublin'de bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ziyaretin bir Lübnan Başbakanı tarafından İrlanda'ya yapılan ilk ziyaret olduğu belirtilirken, görüşmede Mikati'nin İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen sivillere, bölgedeki insani duruma ve çatışmaya ilişkin bilgiler paylaştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider, acil ateşkes ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasın gerekliliğini vurguladı.

Mikati, İrlanda'ya Lübnan'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederken BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile burada görev yapan İrlandalı askerlerin önemine işaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Harris, "Lübnan'da yükselen şiddet ve siviller üzerindeki yıkıcı etkisini ele aldık. Acil ateşkes çağrımı yineliyorum ve bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına dayanması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

"Başbakan Mikati'ye, Lübnan halkının İrlanda'nın destek ve dayanışmasına güvenebileceğini söyledim" değerlendirmesini yapan Harris, İrlanda'nın Lübnan'a yapacağı yardımın bu yıl 10 milyon avroya ulaşacağını kaydetti.

Harris, UNIFIL personelinin güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Barış gücünü hedef almak, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve kesinlikle kabul edilemez. İsrail ve Hizbullah'ın barış gücünün güvenliğini sağlama sorunluluğu bulunuyor" ifadelerini kullandı.