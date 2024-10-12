İrlanda Başbakanı Harris’ten İsrail’in UNIFIL saldırılarına tepki

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına bir tepki de İrlanda’dan geldi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan İrlanda Başbakanı Simon Harris, “İsrail, Lübnan’da UNIFIL bünyesinde görev yapan BM barış gücü askerlerine ateş açmaya son vermelidir. İsrail uluslararası toplumun sesine ve endişelerine kulak vermelidir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile bu hafta Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede konunun ele alındığını kaydeden Harris, “BM adına görev yapan barış güçlerine her zaman tam koruma sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Konuyu doğrudan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştüğünü belirten Harris, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında AB’li meslektaşlarıyla durum değerlendirmesi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Harris, BM’nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve insanların evlerine geri dönmelerine imkân tanıyacak acil bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL’İ HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu önceki gün Lübnan’daki bir UNIFIL üssünü hedef almış, nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralandığı bildirilmişti. Son olarak, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin daha yaralandığı açıklanmıştı.