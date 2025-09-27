İrlanda Başbakanı, İsrail’e destek sağlayan ülkelere seslendi: Tarafsızlık, suç ortaklığı demektir

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu’nda konuştu. Martin, Filistin halkının iki yıldır tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılara maruz kaldığını belirterek, "Gazze’de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz. Bu, insan onuruna ve uluslararası hukuka açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze’de açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını vurgulayan Martin, "Yardımlar sınırda çürürken bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar aileleri için yiyecek ararken vuruluyor. Okullar, hastaneler, camiler, kültür kurumları kasten hedef alınıyor. Doktorlar, yardım çalışanları, gazeteciler öldürülüyor" diye konuştu. BM kurumlarının insani yardımı sürdürme çabalarını hatırlatan Martin, görevleri başında hayatını kaybeden çalışanları, medyaya bilgi aktarmak için canlarını riske atan gazetecileri ve sahada görev yapan sağlıkçıları andı.

"‘BİLMİYORDUK’ DEME HAKKIMIZ YOK"

Geçen hafta BM Bağımsız Araştırma Komisyonu’nun İsrail’in Gazze’de işlediği suçları soykırım olarak tanımladığını hatırlatan Martin, "Soykırım, uluslararası hukukun en ağır suçudur. Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olan tüm devletlerin bunu önleme ve cezalandırma yükümlülüğü vardır. ‘Bilmiyorduk’ deme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

Martin, özellikle İsrail’e askeri ve ekonomik destek sağlayan ülkelere seslenerek, “Soykırım sürerken ticaret ve destek ‘olağan iş’ gibi devam edemez. Tarafsızlık, suç ortaklığı demektir” dedi.

"BAZI İSRAİLLİ YETKİLİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENECEK"

Martin, ayrıca ülkesinin Filistin’i resmen tanıdığını, İsrail işgali altındaki topraklardan ithalatı yasaklamak üzere yasa hazırlığında olunduğunu ve soykırımın sorumlusu olan bazı İsrailli yetkililerin ülkeye girişinin engelleneceğini aktardı. Martin, Gazze’de acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere ve Filistin yönetimine karşı uygulanan baskılara da değinen Martin, "Bu faaliyetler iki devletli çözümü imkansız kılmayı hedefliyor. Buna izin verilmemelidir. İki devletli çözümün hala tek barışçı yol. İsrail ve Filistin halklarının yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir gelecek için bu çözümden başka seçenek yok" değerlendirmesinde bulundu.