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İrlanda'da bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 22:19
  • Giriş: 09.02.2025 22:19
  • Güncelleme: 09.02.2025 22:19
Kaynak: AA
İrlanda'da bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

LONDRA (AA) - İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandıği bildirildi.

İrlanda polisi, başkent Dublin'in Stoneybatter bölgesindeki birkaç farklı noktada 3 kişinin bıçaklandığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından bölgedeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Saldırganın rastgele kişilere saldırdığı da belirtilirken bir kişinin evinin kapısında bıçaklandığı ifade edildi.

Polisin saldırıları terör olayı olarak değerlendirmediği ve halk için bir risk oluşturmadığı kaydedildi.

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