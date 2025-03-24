İrlanda'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü: "Uzakta olsak da adaletsizliğe karşı hep birlikteyiz"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolara dünyadan da destek sürüyor.

İrlanda'da yüzlerce kişi, saat 14.00'te Dublin St. Stephen's Green Park'ta bir araya geldi.

Burada İstiklal Marşı okuduktan sonra yürüyüşe geçen grup, Grafton Street'e gitti ve yeniden parka döndü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okuyan yüzlerce kişi "Diplomasız Erdoğan", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Açık mikrofon şeklinde ilerleyen protestoda söz alanların ortak mesajı "Kalbimiz ve aklımız tüm Türkiye’de demokrasiyi savunmak için günlerdir meydanlardan ayrılmayan milyonlarca insan ile birlikte! Uzakta olsak da adaletsizliğe karşı hep birlikteyiz; vazgeçmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz." şeklindeydi.

Öte yandan dikkat çeken pankartlar arasında: "Gittik sanma 4.5 saat mesafedeyiz", "Gençliğe Hitabe'deki bir gün bugündür", "Dublin'den ODTÜ'ye selam, Direnişe devam" ve "Let İmaro slay again" gibi cümleler dikkat çekti.