İrlanda'da sandık çıkış anketi: Sinn Féin oy kaybetti, 3 parti başa baş

İrlanda'da halk dün erken seçim için sandık başına giderek oy kullandı.

Başbakan Simon Harris'in koalisyon hükümetini görev süresinin dolmasından önce feshetmesinin ardından yapılan erken seçimde sandık çıkış anketleri yayımlanmaya başladı.

BİRİNCİ PARTİ YİNE SİNN FÉIN

The Guardian'ın aktardığına göre İrlanda’nın bağımsızlık mücadelesinin sembol örgütü İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olduğu iddia edilen Sinn Féin, 2020'deki seçim sonucuna göre yaklaşık 3 puan kaybetti. Buna rağmen Sinn Féin, yüzde 21.1 ile çok az farkla birinci parti olarak görünüyor.

Sandık çıkış anketine göre Fine Gael ise 4 sene önce olduğu gibi yine yüzde 21 olarak görülürken üçüncü parti ise yüzde 19.5 ile Fianna Fail olacak.

Ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

SOSYAL DEMOKRATLARDAN ÇIKIŞ

Sadık çıkış anketine göre Yeşiller 3 puan kaybederek yüzde 4'te kaldı. 4. parti ise oylarını 3 puan artıran sosyal demokratlar oldu. Yüzde 5,8 oy oranı yakaladığı görünen sosyal demokratlar, küçük partiler içinde yüzde 5'i geçen tek parti olacak gibi.

2016'da yapılan seçimde ise Fine Gael yüzde 25,5, Fianna Fail 24,3 ve Sinn Fein 13,8 oranında oy almıştı.

OY SAYIMI BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

İrlanda'da erken genel seçim sonrası kurulacak yeni hükümet, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki temel sorunlara çözüm arayışını belirlemede ilk adımı teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair kritik gösterge olacak.