İrlanda'da solun ortak adayı Catherine Connolly cumhurbaşkanı seçildi

İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ve İrlanda'nın birliğini savunanların adayı Catherine Connolly, rakibi Heather Humphreys'i geride bırakarak ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı oldu.

Dün yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan ve 22.00'de (TSİ 00.00) sona eren oy verme işleminin ardından bu sabah başlatılan sayımda, seçmenler Connolly ve Humphreys arasında tercihini yaptı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Kiracısından aldığı fazla kira nedeniyle adaylıktan çekilse de ismi oy pusulasında yer alan İrlanda Başbakanı Martin'in adayı Jim Gavin ise oyların yüzde 7,2'sini aldı.

Seçimden zaferle çıkan Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vadediyor.

Ayrıca Connolly, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.

3. KADIN CUMHURBAŞKANI

Yeni cumhurbaşkanı, 11 Kasım'da yapılacak törenle görevine başlayacak

Seçimi kazanan Catherine Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

İlk kadın cumhurbaşkanını (Mary Robinson) 1990'da seçen İrlanda, dünyada bu görevin bir kadından diğer bir kadına geçtiği ilk ülke olarak biliniyor.

Robinson'un ardından koltuğa oturan ve 1997-2011'de iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Mary McAleese'den 14 yıl sonra İrlanda'da, Catherine Connolly'nin seçimleri kazanmasıyla üçüncü kez ülkenin zirvesine bir kadın gelecek.