İrlanda'da, tarikat okullarındaki cinsel istismar vakalarını soruşturmak için komisyon kuruldu

İrlanda hükümeti, Katolik dini tarikatlar tarafından yönetilen okullardaki cinsel istismarla ilgili ön soruşturmada yaklaşık 2.400 tarihi istismar iddiasının tespit edilmesinin ardından yasal bir soruşturma komisyonu kuracak.

The Guardian'ın aktardığına göre, önde gelen avukatlardan Mary O'Toole tarafından yürütülen soruşturmada İrlanda Cumhuriyeti genelinde 42 dini tarikat tarafından yönetilen 308 okulda 844 istismar iddiası belgelendi.

Soruşturmaya katılan 137 kişi yüz yüze görüşülürken 12 kişi de yazılı beyanda bulundu.

Katılanların çoğu 50'li ve 60'lı yaşlarda erkeklerdi.

İrlanda Eğitim Bakanı Norma Foley, raporu “cinsel istismarla ilgili en dehşet verici ifadeleri içeren üzücü bir belge” olarak tanımladı.

Soruşturma, 2022 yılında bir radyo belgeselinin, Dublin'de birçok İrlandalı rugby sporcusu ve önde gelen iş insanlarının gittiği paralı Blackrock Koleji'ndeki tarihi cinsel istismarı ortaya çıkarmasının ardından başlatıldı. 57 kişi burada tacize uğradığını ifade etti.

Kasım 2022'de okulu yöneten İrlanda'daki Spiritanlar, tarikat adına tüm mağdurlardan özür diledi.

Dini tarikatların kayıtlarına göre istismarla suçlanan 844 erkeğin yarısından fazlasının öldüğü tespit edildi.

Öte yandan yasal soruşturma komisyonunun, bulgularını yayınlamasının birkaç yıl sürebileceği ifade ediliyor.