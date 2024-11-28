İrlanda erken genel seçim için yarın sandık başına gidiyor

İrlanda'da seçmenler, Başbakan Simon Harris'in koalisyon hükümetini görev süresinin dolmasından önce feshetmesiyle yarın erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in, 8 Kasım'da Başbakan Harris'le görüşmesinin ardından parlamentonun alt kanadı Dail'i fesheden kararı imzalamasıyla 29 Kasım'da erken genel seçimlerin yapılacağı ilan edildi. Ülkede genel seçimler genellikle 5 yılda bir yapılıyor.

Başbakan Harris, erken seçim duyurusunda, ortağı olduğu mevcut koalisyon hükümetinin yaklaşık 4,5 yıldır ülkedeki birçok sorunun çözümü için önemli adımlar attığını belirterek, artık İrlanda halkından yeni bir yetki istemenin zamanı geldiğini kaydetti.

Merkez sağ Fine Gael Partisinin lideri Harris'in erken seçim kararının arkasında, partisinin son anketlerdeki yükselişi ve rakibi Sinn Fein'in popülaritesindeki düşüşün etkili olduğu değerlendiriliyor. Sinn Fein, 2020 genel seçimlerinde parlamentoda 37 sandalye kazanarak önemli başarı elde etmişti.

Ülkedeki sol milliyetçi parti Sinn Fein'in popülaritesindeki düşüş, göçmen politikalarındaki belirsizlik ve partiyi etkileyen skandallarla ilişkilendiriliyor.