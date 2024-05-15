İrlanda, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu: Tarih verdi

İrlanda, birkaç ülkeyle ortak şekilde Filistin devletini tanımak için görüştüklerini, bu ay bitmeden Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

İrlanda, daha önce açıklandığı üzere mayıs ayı bitmeden Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Newstalk radyo kanalında yaptığı açıklamada, "Filistin devletini bu ay bitmeden önce tanıyacağız" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Martin, Filistin devletini bazı ülkelerle ortak şekilde tanıma konusunda görüşmeler devam ettiği için henüz tarihin kesinleşmediğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, aralarında İspanya ve İrlanda'nın da olduğu Avrupa ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

1988 yılından bu yana, 193 Birleşmiş Milletler (BM) üyesinden 139'u Filistin devletini tanıdı.