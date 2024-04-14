İrlanda, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı.

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Şu anda düşüncelerim İsrail halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Saldırının boyutu ve yoğunluğunun, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık tehdit ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Martin, "Bu, Filistin halkının davasına yardımcı olmaz ya da bizi Gazze'deki acıların sona ermesine yaklaştırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, halihazırda bölgesel gerilimin azaltılmasına acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, daha fazla gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığını kaydetti.