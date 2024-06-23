İrlanda’da kadına saldıran asker serbest bırakıldı, halk sokağa indi

İrlanda’da bir kadına yumrukla saldıran 22 yaşındaki asker Cathal Crotty’nin serbest bırakılmasının ardından Limerick, Cork, Dublin ve Galway şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde karara tepki gösterildi.

İrlanda’nın Limerick şehrinde sokakta bir kadına yumrukla saldıran 22 yaşındaki asker Cathal Crotty serbest bırakıldı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve Perşembe günü çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezası verilen Crotty, cezasının ertelenmesinin ardından serbest kalınca birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

Limerick, Cork, Dublin ve Galway’de düzenlenen protestolarda saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O’Brien’a destek verildi. Limerick’te dün düzenlenen protesto gösterisine katılan O’Brien, kendisini 6 kez yumruklayan saldırganın serbest bırakılmasının ardından İrlanda adalet sistemini eleştirdi.

O’Brien, “Bu kadar yeter. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Onlar (Adalet Bakanlığı) bizi dinlemiyor” dedi. Mahkeme kararına atıfta bulunan O’Brien, “Benim hayatım ne olacak? Benim gibi pek çok kurban ne olacak” ifadelerini kullanarak, her gün kabus gördüğünü ve panik atak geçirdiğini belirtti.

Gösteride konuşan feminist hareket ROSA’dan Edith Busteed ise, “Bu sistematik bir mesele. Sistematik cinsiyete dayalı şiddet İrlanda adalet sisteminde sürekli olarak meşrulaştırılıyor. Bu saldırıdan kurtulan kişi adaleti hak ediyor, bu nedenle bugün burada bunu savunmak için bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.