İrlanda’dan UEFA’ya tarihi çağrı: İsrail'i futboldan men edilsin

Avrupa futbolunda dengeleri değiştirebilecek tarihi bir karar İrlanda'nın başkenti Dublin’den çıktı. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), İsrail’in UEFA’dan men edilmesi için resmi başvuruda bulunma kararı aldı. 83 delegeden 74’ünün “evet” oyu verdiği önerge, Avrupa futbolunun siyasi değil insani sorumluluğunu hatırlatan nitelikte.

FAI Genel Kurulu’nda kabul edilen kararda, İsrail’in Filistin Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerde kulüpler kurmasının hem FIFA’nın 73. hem UEFA’nın 5. maddesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası izlememesi nedeniyle İsrail’in UEFA tüzüğünün 7. maddesini de çiğnediği ifade edildi.

AVRUPA’DA DOMİNO ETKİSİ Mİ BAŞLIYOR?

İrlanda’nın çıkışı, son aylarda Avrupa futbolunda hızla büyüyen “İsrail men edilsin” çağrısının kurumsal zemine taşınması anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay Norveç Futbol Federasyonu da İsrail’e karşı oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze’ye bağışlamıştı.

UEFA ise artan baskılara rağmen şu ana kadar sessizliğini koruyor. Birleşmiş Milletler’in yayımladığı son raporda İsrail’in Gazze’de “soykırım suçu” işlediğini belirtmesinin ardından futbol kamuoyundan gelen tepkilerin şiddeti daha da artmış durumda.

TFF DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Benzer bir talep geçtiğimiz eylülde Türkiye’den de yükselmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA ve UEFA’ya gönderdiği mektuplarda İsrail’in tüm sportif faaliyetlerden men edilmesini talep etmişti.

FAI’nin aldığı kararın ardından gözler şimdi Nyon’a, yani UEFA merkezine çevrildi. Avrupa futbolunun yönetim organı, önümüzdeki dönemde bu tarihi öneriyi gündemine almak zorunda kalacak gibi görünüyor.