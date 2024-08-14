Irmak Ayoğlu'nun "Yola Gidelim” şarkısı yayınlandı

Irmak Ayoğlu’nun seslendirdiği "Yola Gidelim" şarkısı yayınlandı.

"Olta Dayanışma" platformundan yayınlanan şarkı Ayoğlu'nun 15. albümünde 2. sıradan yerini aldı.

Şarkıya ilişkin detaylara yer veren Irmak Ayoğlu, "Yola Gidelim, bir çiftin ilişki dinamiklerini ilk ağızdan anlatan, ihtiraslı bir hikaye" dedi.

"GİDERSEK DÜŞTEN UZAĞA, HATIRLA BENİ"

Şarkı sözlerini hazırladığı dönem hakkında bilgi veren Ayoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında yola çıkmadan önce gitarım sırtımda yazdım bu şarkıyı. 2021 yılında Cenk Erdoğan (ağabeyim) ile kaydetmek, şarkının şansı oldu. "Kulağıma fısılda sessizce" Olta Dayanışma’nın 15. Albüm’ü çıkaracağını duydum. Albüm kapağını da görünce, budur dedim. "Tamam de ya da devam et" 2024 Haziran ayında yola geldi, Olta’yı yakaladı ve yerini buldu. "Bitmeeeediiiik dahaaaa,…Hoh!"

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Irmak Ayoğlu, 2023 yılında ilk derlemesi olan "Yüzleşme" için kolları sıvadı. Derlemenin içerisinde "Al Beni", "Dert Benim Derdim" ve aynı ismi taşıyan "Yüzleşme" şarkılarını Stüdyo Allegro ve Orçun Babak ile kaydetti.

Müziğine katkı veren isimler Tuna Sarp Tokel ve Perdesiz Bass icrası ile Serkan Güneyi oldu. Bir üçleme olarak yayınlanmak üzere, yönetmen koltuğunda Okan Özyiğit, oyunculuğu ile Trans Aktivist - Şimal Saral, Direk Dans İcrası ile Kana Tunçay, Mevcut Bir Durum Üzerine "Şey" adlı sergisi ile Oktay Yılmaz yer aldı. UNITE Ortak Mekan'ın imkanlarıyla klip çekimleri gerçekleşti.

Unite Ortak Mekan'nın " extra " sahnesinin açılışına şarkıları ile öncülük ett. Aynı zamanda Retro Yapım ve IF Performans'ın iş birliği ile A Live Müzik yarışmasında. "Kendimi Kaybettim" şarkısı ile 3. oldu. Şarkıda müziğine katkı veren isimler Cem Ölmez, Serkan Güneyi ve Ali Deniz oldu. 2024 yılında Olta Dayanışma’nın 15. Albümünde "Yola Gidelim" şarkısı ile yer aldı.