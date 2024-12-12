Irmak suyu taştı, tekne karada kaldı

Bartın’da arıza yapan bir gezi teknesi, taşan ırmak suyu nedeniyle karada kaldı.

Bartın Irmağı’nda bulunan Şerafettin Kaynarca’ya ait gezi teknesi arıza yaptı. Tekneyi Çağlayan mevkisinde karaya çıkaran Şerafettin Kaynarca, teknenin bozulan pervanenin tamiri için uğraşırken şiddetli yağış sonucu ırmak suyu yükselmeye başladı. Irmak suyu piknik alanındaki araç yoluna da taştı.

Teknenin bozulan pervanesini değiştiren tekne sahibi, su seviyesi daha da yükselen ırmağa tekneyi indiremedi. Teknenin çevresine şerit çekerek gerekli güvenlik tedbirlerini alan Kaynarca, su seviyesinin normale dönmesinin ardından tekneyi ırmağa indireceğini ifade etti. Kaynarca, tekneyi çekmek için Bartın Belediyesinden izin aldığını da kaydetti.