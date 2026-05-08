Iron Maiden'ın 50 yıllık hikâyesini anlatan belgesel vizyonda

Efsane müzik grubu Iron Maiden'ın 50 yıllık serüvenini anlatan 'Burning Ambition’ belgeseli vizyona girdi.

Belgesel, 1975'te kurulan heavy metal efsanesi Iron Maiden'ın kuruluş sürecini, albümlerin hazırlanışını, grup içindeki ayrılıkları ve müzik dünyasında kendine edindiği yeri anlatıyor.

1 saat 45 dakika süren belgeselde Javier Bardem, Lars Ulrich, Tom Morello ve Gene Simmons gibi dünyaca ünlü isimler de röportajlarıyla yer alıyor.

ÖZEL GÖSTERİM YAPILDI

Belgesel için 5 Mayıs Salı akşamı Kadıköy Sineması'nda özel gösterim yapıldı. Yazar Doğu Yücel ev sahipliğinde düzenlenen gecede gösterim öncesi sahne alan Türkiye’nin Iron Maiden tribute grubu Maiden Turkey, “The Trooper” ve “Wasted Years” performansları sergiledi.

Iron Maiden belgeseli Burning Ambition’un özel gösterimi, Kadıköy Sineması’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Yazar Doğu Yücel ev sahipliğinde düzenlenen gece; müzik, sinema ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.



TÜRKİYE'YE 2 KEZ GELDİLER

Dünyaca ünlü İngiliz grup, Türkiye'de iki defa konser verdi. Grup 2011 yılında Sonisphere Festivali kapsamında konser verirken 26 Temmuz 2013'te ise İnönü Stadyumu'nda sahne aldı. Grubun vokalisti Bruce Dickinson ise 2024 yılında solo projesi kapsamında Küçükçiftlik Park'ta konser vermişti.